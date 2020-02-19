Президенту пора осознать, что уже давно пора действовать решительно

Эскалация на Донбассе и обстрел боевиками позиций ВСУ в Золотом показал, что Россия решила больше не церемониться с Украиной

В этой ситуации Зеленскому и его команде пора осознать, что время избирательной кампании прошло, и настала пора осознать то, что на них лежит полная ответственность за все происходящее в стране, уверен украинский журналист Роман Цимбалюк, о чем он и рассказал на своем канале в YouTube. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, украинский президент и его окружение стали заложниками предвыборных обещаний.

«Они нам говорили о том, что они – люди мира, что нужно только прекратить стрелять, что они – в смысле Зеленский – готовы даже терять свой рейтинг ради этого мира. Но почему-то ничего за эти месяцы не произошло», – констатирует Цимбалюк и тут же поясняет, что президент и Ко продолжают вести политику обещаний.

Он уверен: через девять месяцев после выборов Зеленскому нужно не только повторять мантру о «пацифизме», «миротворчестве», «примирении», но и не забывать говорить о том, что Украина Украина имеет право и будет использовать все свои средства и силы для того, чтобы защищать свою страну.

«Никакой дороги к миру нет, и это нужно осознавать. Потому что если вы говорите о том, что нужно прекратить стрелять, то давайте-ка зададимся вопросом: «А что хотят люди с другой стороны линии соприкосновения, что хочет запоребрик?»», – интересуется журналист.

Цимбалюк подчеркивает тот факт, что россиянам все равно, кто при власти в нашей стране. У них есть стратегические и геостратегические задачи. В Украине, например, они хотят всеми силами посеять хаос:

«Сейчас складывается ситуация, что украинское общество, которое устало от войны на диванах, и которые проголосовали за Зеленского исключительно ради этих обещаний мира, они в нем разочаровываются, потому что их обещания не воплощены в жизнь. И вторая часть общества, которые прекрасно осознавали, что мантры о мире беспочвенны, считают, что Владимир Александрович не выполняет свои обязанности как Главнокомандующий».

Называя события на Донбассе провокацией, Зеленский не отказывается от мирного процесса, который «начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

«О чем говорит Владимир Александрович? Какие мирные шаги? Что-то изменилось на линии соприкосновения? Изменилось количество погибших? То, что удалось решить ряд гуманитарных вопросов, – хорошо, но не стоит воспринимать обмен пленными как шаг к миру. Во время боевых действий так бывает, что гуманитарные акции проходят. Но россияне не решили главной задачи: они хотят, чтобы следующего президента Украины (если такая должность, вместе с Украиной, сохранится) назначали непосредственно в Кремле, а не выбирали, – подытожил Цимбалюк.

Напомним, истеричный Прилепин "наметил" украинские территории.

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