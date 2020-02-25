Скоро в Украине заработают новые правила финансового мониторинга счетов

Так, с 28 апреля вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Этим законом расширен список лиц, которые должны следить за финансовыми операциями и в случае сомнительной ситуации сообщать правоохранителям. В этот перечеть, к слову, попали и бухгалтеры.

"Финансовый мониторинг позволяет субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) проверить законность операций, с которыми они работают и за которые несут ответственность", - прокомментировал заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий, добавив, что бухгалтеры обязаны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать контролирующему органу о подозрительных.

Согласно документу, к СПФМ будет применятся более жесткое наказание за несвоевременную подачу, неподачу или нарушение порядка подачи Госфинмониторингу информации о сомнительных операциях: новые штрафы составят до 340 тысяч гривен (для сравнения, ранее - до 34 тысяч гривен).

Украинские предприниматели обеспокоены тем, как этот закон повлияет на их деятельность. По инфомации директора юридической компании HLP Group Виты Шкарапуты, в основном новый порядок затронет крупный бизнес, так как пороговая сумма, когда СПФМ должен проверять операцию поднимется до 400 000 гривен.

Ранее мы сообщали, депутаты из "Слуги народа" зарегистрировали новый законопроект в Раде, касающийся налогов. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15 до 27%. Документ предусматривает, что размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (которая на начало этого года составила 4723 грн).

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