Украинским водителям власть подготовила неприятный новогодний “сюрприз”, резко повысив налог на некоторые автомобили, сообщает Знай
2020 год для рядя украинских водителей начался с неприятных новостей. В налоговое законодательство внесены корректировки. Некоторые категории автовладельцев вынуждены будут уплатить налог в 25 тыс. грн.
Данный налог коснется не всех автовладельцев, а только тех, чьи авто младше пяти лет и по состоянию на 1 января их рыночна стоимость должна составлять более 1,7 млн грн.
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Методика оценки рыночной стоимости разработана Министерством экономического развития. Среди критериев, которые влияют на оценку, учитываются объем двигателя, вид толпива, модель, год выпуска и марка авто.
На уплату налога автовладельцам дается до 60 дней. В случае неуплаты на данную сумму будет начисляться пеня, а в последствии авто может быть даже конфисковано.
Как ранее писала Politeka, c киевлян начали собирать больше налогов. Так, общая сумма собранных налогов подскачила на 30% или 3.3 млрд грн. Более трети всех сборов пришлось на налог на добавленную стоимость - 6.8 млрд грн., тогда как налог с физических лиц составил 3.2 млрд грн. Налог на прибыль предприятия принес в казну 3.1 млрд грн.
Также существетвенная сумма (921 млн грн) была собрана на финансирование армии в виде военного сбора.
Также важно знать, что в партии "Слуга народа" выступают за объединение налога на доходы физических лиц, единого соцвзноса (ЕСВ) и военного сбора. Минимальная ставка нового налога, по информации главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, может составить 15%.
Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.
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