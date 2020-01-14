Украинским водителям власть подготовила неприятный новогодний “сюрприз”, резко повысив налог на некоторые автомобили, сообщает Знай

2020 год для рядя украинских водителей начался с неприятных новостей. В налоговое законодательство внесены корректировки. Некоторые категории автовладельцев вынуждены будут уплатить налог в 25 тыс. грн.

Данный налог коснется не всех автовладельцев, а только тех, чьи авто младше пяти лет и по состоянию на 1 января их рыночна стоимость должна составлять более 1,7 млн грн.

Методика оценки рыночной стоимости разработана Министерством экономического развития. Среди критериев, которые влияют на оценку, учитываются объем двигателя, вид толпива, модель, год выпуска и марка авто.

На уплату налога автовладельцам дается до 60 дней. В случае неуплаты на данную сумму будет начисляться пеня, а в последствии авто может быть даже конфисковано.

Как ранее писала Politeka, c киевлян начали собирать больше налогов. Так, общая сумма собранных налогов подскачила на 30% или 3.3 млрд грн. Более трети всех сборов пришлось на налог на добавленную стоимость - 6.8 млрд грн., тогда как налог с физических лиц составил 3.2 млрд грн. Налог на прибыль предприятия принес в казну 3.1 млрд грн.

Также существетвенная сумма (921 млн грн) была собрана на финансирование армии в виде военного сбора.

Также важно знать, что в партии "Слуга народа" выступают за объединение налога на доходы физических лиц, единого соцвзноса (ЕСВ) и военного сбора. Минимальная ставка нового налога, по информации главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, может составить 15%.

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