В Украине в 2020 года нужно платить налог на недвижимость, в случае если жилплощадь превышает установленный минимум, пишет “Обозреватель”
Отмечается, что налог на недвижимость - общемировая практика. В Украине размер налога напрямую зависит от площади объекта.
Так, квартира до 60 квадратов и дома до 120 налогом не облагается налогом, а вот за каждый следующий метр сверх “нормы” государство взимает налог.
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На сегодня ставка налога составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты, что эквивалентно 41.7 грн за каждый квадрат сверх нормы.
Важно отметить, что платить, возможно, придется и меньше, ведь местные власти могут самостоятельно менять правила. К примеру, брать вместо 1,5% налога - 1%, или увеличивать норму с 60 квадратов до 80. В 2020-м придется платить налог за 2019-й, поэтому при расчете используется “минималка” за прошлый год – 4173 грн. При ставке налога 1% за квартиру размером 150 квадратов нужно будет заплатить 3755 грн за “дополнительные”90 метров.
Налог необходимо заплатить в течение двух месяцев после получения квитанции. В противном случае грозит штраф. При задержке на 30 дней - 10%, при задержке от 30 дней - 20%. Если не платить систематически, дело может дойти до ареста имущества.
В ГФС пояснили, что квитанции-уведомления о необходимости уплатить налог должны прийти по адресу прописки до 1 июля. Если квитанция не пришла, лучше обратиться в местное отделение налоговой.
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