В Украине появился человек, ответственный за меры предосторожности по предотвращению эпидемии коронавируса в стране

Во вторник, 26 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук объявил о назначении замминистра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача. Об этом было объявлено на брифинге главы правительства.

По словам Гончарука, сейчас главной задачей для Украины стало предотвращение проникновения смертельного китайского вируса на территорию страны. Премьер подчеркнул, что именно в связи с этим вводится соответствующая должность. При этом, Гончарук отметил, что в случае проникновения вируса в Украину, задачей Ляшко станет его оперативная локализация.

Отметим, что ранее стало известно, что у эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено.

Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.

"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.

Забор проб у людей, находящихся на обсервации, провели 22 февраля.

Напомним, в Центре общественного здоровья (ЦОС) рассказали, что тест-система для определения коронавируса находится в вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Напомним, появились первые официальные результаты анализов эвакуированных из Китая украинцев.

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