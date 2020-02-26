У эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено

Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.

"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.

Забор проб у людей, находящихся на обсервации, провели 22 февраля.

Напомним, в Центре общественного здоровья (ЦОС) рассказали, что тест-система для определения коронавируса находится в вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

Тест-системы и реагенты действительно рассчитаны на около 30-ти исследований. В центре общественного здоровья говорят, что этого достаточно до момента получения очередных реагентов.

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении ведения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию.

Добавим, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 064 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 81 005 человек.

Умерли 2 763 человека.

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