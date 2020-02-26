Италия оказалась на первом месте в Европе по количеству зараженных коронавирусом

Как сообщалось, в двух итальянских провинциях - Ломбардии и Венето - в настоящее время борются со вспышкой китайского смертального вируса. По состоянию на 26 февраля, жертвами недуга стали 11 человек, зарегистрировано 322 зараженных.

В сети появляются жуткие кадры пустых полок в магазинах, людей в масках, а также информация о якобы панике.

Украинка Екатерина, которая живет в Ломбардии резко отреагировала на информацию о безумии, прокомментировав ситуацию у себя на Фейсбук-страничке.

По ее словам, проблема находится под контролем, никакой паники нет, а школьники радуются вынужденным каникулам.