Италия оказалась на первом месте в Европе по количеству зараженных коронавирусом
Как сообщалось, в двух итальянских провинциях - Ломбардии и Венето - в настоящее время борются со вспышкой китайского смертального вируса. По состоянию на 26 февраля, жертвами недуга стали 11 человек, зарегистрировано 322 зараженных.
В сети появляются жуткие кадры пустых полок в магазинах, людей в масках, а также информация о якобы панике.
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Украинка Екатерина, которая живет в Ломбардии резко отреагировала на информацию о безумии, прокомментировав ситуацию у себя на Фейсбук-страничке.
По ее словам, проблема находится под контролем, никакой паники нет, а школьники радуются вынужденным каникулам.
"Сходила в полный продуктов супермаркет, заехала в больницу снять видео для сториз, вечером собираюсь в ресторан есть устриц. Итальянцы злые, как собаки: «Какого хрена вы раздуваете этот бред?». В масках ни одного знакомого, кроме медиков, карабиньеров, туристов и украинцев, приехавших на заработки. Дети. Дети прутся шо дурные от каникул. Педиатр сказал, что если переболеют, то с симптоматикой среднестатистической простуды. Учитель латыни, конечно, ещё тот козел – дал домашку. И преподаватель итальянского могла бы не грузить материалом. Можно уже наступит традиционная жара и вся паника сойдёт на ”нет”?", - сообщила пользовательница.
Ранее мы сообщали, сеть взорвалась от смеха из-за опубликованного фото с бабушкой, надевшей пакет на голову. Так, житель Италии поделился кадром в соцсети, сделанном в общественном транспорте. Всех насмешила бабушка, придумавшая способ борьбы с коронавирусом. Пенсионерка просто использовала пакет. При этом многие в комментариях переживают, что она, скорее умрет от удушья, чем от опасного вируса.
Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.
Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.
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