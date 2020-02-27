Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков начал служить «русскому миру», как пропагандист, а закончил убийствами, террором и сломанными судьбами людей в трех странах

«Серый кардинал» Путина

Владислав Сурков стал одним из главных строителей путинского режима. Он помог прийти к власти Владимиру Путину и стоял у истоков партии “Единая Россия”.

Став советником президента, Владислав Сурков начал курировать ситуацию по Украине. Есть информация, что именно он финансировал избирательную кампанию Виктора Януковича в 2009-2010 годах. А в 2014 году именно Сурков консультировал Януковича в самые трагические дни Майдана - 14 и 20 февраля. Генпрокуратура Украины выяснила, что помощник Путина собирал информацию о протестах, их организаторах. В СБУ заявили, что 20-21 февраля Владислав Сурков жил в Киеве, пользовался правительственной связью и ездил в администрацию Януковича, пока тот руководил расстрелами. Позже именно Сурков стал «архитектором» крымской кампании: был одним из организаторов незаконного референдума и аннексии Крыма.

После оккупации полуострова «серый кардинал» занялся Донбассом. Хакерская организация «Киберхунта» взломала почту Суркова и выложила в сеть его письма. В них нашлись планы по расшатыванию ситуации в Украине – «Шатун» и «Троя». Во время переписки Сурков обсуждал с террористами так называемых “Л/ДНР”, как разделить Украину на «Новороссию», «Малороссию» и «Галичину».

Сами сепаратисты признались журналистам, что Сурков лично выбирал руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". В том числе покойного Александра Захарченко. Сурков стал идеологом и развязал войну на Донбассе. В результате погибло уже более 13 тысяч украинцев.

Сломанные судьбы Абхазии и Южной Осетии

Официально Сурков с 2013 года курировал Абхазию и Южную Осетию. Здесь события развивались менее трагично, чем в Украине, но куратор Путина успел и в этих странах пролить кров и поломать судьбы.

Осенью 2019 в Абхазии прошли выборы президента. Главой государства “переизбрали” Рауля Хаджимбу. Но его главный конкурент Алхас Квициния, который отстал на один процент, решил оспорить результаты в суде. У него нашлось много единомышленников. А когда суд несколько раз перенес заседание, начались протесты. Оппозиционеры призвали Хаджимбу уйти в отставку.

В итоге случился кровавый «майдан». Сурков отправил в Сухуми боевиков из так называемой “ДНР” – батальон “Пятнашки”. Они устроили бойню на улицах и захватили администрацию. А вскоре в Абхазию прибыл Сурков собственной персоной. И после его визита Хаджимба внезапно передумал и сложил свои полномочия.

В Южной Осетии куратор попросту обманул всю республику, в которой выбрали кремлевского ставленника Александра Бибилова, который пообещал вступление Осетии в состав РФ. Для тысяч жителей непризнанной республики - это был единственный способ получить паспорт. Но РФ решила не принимать Осетию в свой состав. Как выяснили журналисты, не дал этого сделать именно Владислав Сурков. Оставив тысячи людей без гражданских прав и документов.

Российский Розенберг XXI века

В своей статье «Долгое государство Путина» Владислав Сурков пророчит столетнюю путинскую Россию, которая будет увеличиваться, подминать под себя другие народы под руководством «возвышающейся российской нации». Эти тезисы перекликаются с идеологией Альберта Розенберга. Он был руководителем Внешнеполитического управления НСДАП, партии Адольфа Гитлера. Фюрер уполномочил Розенберга заниматься общим духовным и мировоззренческим воспитанием немцев. А во время войны назначил министром по восточным оккупированным территориям. Альберт Розенберг был ярым антисемитом и одним из организаторов Холокоста в Украине. После войны его судили на Нюрбергском трибунале и приговорили к казни за военные преступления. Одного из главных идеологов нацизма повесили.

Владислав Сурков ушел в отставку и, похоже, воспринимает убийства людей и поломанные судьбы в трех странах, как фарс. Но если мировой политикум не хочет повторения событий Второй мировой войны, Сурков должен ответить в международном суде за все свои преступления и понести наказание, как в свое время Розенберг.

Напомним, "Только борщ и Бандера": уволенный помощник Путина поведал о "несуществующей Украине".

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