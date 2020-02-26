Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявление бывшего помощника президента РФ Владимира Путина по Донбассу Владислава Суркова о том, что Украины не существует, а «украинцы – хохлы»

В комментарии «Обозревателю» министр иностранных дел Украины заявил, что высказывание Суркова – это его личное мнение, а наше государство сейчас ведет переговоры с Россией, а не с Сурковым.

"Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения, я не собираюсь комментировать слова бывшего помощника президента РФ", – заявил министр.

Пристайко подчеркнул, что высказанное Сурковым является его собственной позицией.

"У всех есть своя позиция. У нас есть позиция, что российская агрессия началась именно с Украины. Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. Сейчас мы ведем переговоры с Российской Федерацией. Сурков – это прежнее. А когда мы услышим позицию российской Федерации – мы будем ее комментировать", – подытожил глава МИД Украины.

Как сообщалось, Сурков заявил, что Украины как таковой не существует, а есть только украинство.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" – заявил он.

По его словам, Украина всегда доставляла проблемы.

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – заключил бывший помощник Путина.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

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