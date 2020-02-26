Экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украина не существует

Об этом сообщают "Актуальные комментарии".

По словам бывшего куратора Донбасса, Украины как таковой не существует, а есть только украинство.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" – заявил он.

По его словам, Украина всегда доставляла проблемы.

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – заключил бывший помощник Путина



Напомним, в Кремле освободили от должности помощника президента главного куратора по вопросам Донбасса Владислава Суркова.

О радикальном решении президента РФ Владимира Путина стало известно вечером во вторник, 18 февраля. Как стало известно, Путин подписал указ об освобождении своего помощника от должности. Документ уже вступил в силу.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

Как сообщала Politeka, отставка Суркова больно ударит по Украине, всплыл коварный план Путина.

Также Politeka писала, что Путин выбрал нового "смотрящего" по Украине, всплыли детали рокировки: что известно о преемнике Суркова.