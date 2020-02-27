63% украинцев от него уже не ждут ничего

Резкое падение рейтингов Алексея Гончарука и его Кабмина демонстрируют настоящее отношение украинцев к «перезагрузке власти», которое произошло в 2019 году

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он обратил внимание на то, что большинство украинцев уже разочаровались в премьер-министре.

«63% украинцев от него уже не ждут ничего. И что от него ждать, если он – профан в экономике? Это же его слова о самом себе. Чистосердечное признание», - рассказал ведущий.

Он напомнил, что за время премьерства Гончарука в Украине был провален план наполнения бюджета за январь, МВФ решил не давать стране денег, а в бюджетной сфере возникли задержки по зарплатам.

«Вот это все называется – системный кризис в экономике», - подчеркивает Лесев.

Он также сравнил Гончарука с экс-нардепом Михаилом Гаврилюком, запомнившемся украинцам своим образом «казака».

«Вот скажите, чем нелепые размышления Гаврилюка о Дыбаях отличаются от нелепостей Гончарука о 40% росте ВВП? У Гаврилюка просто морда попроще, более народная. А Гончарук в массовке сидел у самого Пальчевского. Но что Гаврилюк, что Гончарук – это один интеллектуальный уровень. Более того, в плане опыта работы Гаврилюк гораздо развитей», - рассказал ведущий.

Он уверен, что ода из главных проблем Гончарука заключается в отсутствии у него какого-либо управленческого опыта. Ведущий подчеркнул, что не против правительства технократов, которым пытается позиционировать себя нынешний Кабмин, однако, по словам Лесева, под технократией он понимает совокупность опыта и успеха. А с этим у нынешних министров проблемы.

Ведущий подчеркнул, что в Украине есть гораздо более компетентные люди, которые могли бы занять эти должности. По мнению Лесева, Владимир Зеленский мог не захотеть брать их в правительство из-за того, что они «не всегда комфортны в общении».

«У нас ведь свои звезды. Железнодорожник Лещенко, оборонщик Найем и топ-менеджер Гончарук. Наверняка Зеленскому с такими комфортно общаться. Шуточки-прибауточки, слайдики на презентациях. Только вот эти свежие рейтинги с падением популярности власти – они ж не случайны», - уверен ведущий.

Он добавил, что пока у самого Зеленского нет конкурентов, однако раздражение его командой в украинском обществе достигает критических показателей.

Напомним, Гончарук нашел способ отбирать квартиры у украинцев, скандальный закон уже в Раде.

Как сообщала Politeka, Гончарук публично плюнул в глаза украинцам после скандала с платежками.

Также Politeka писала, что Гончарук назначил Ляшко на топ-должность, появилось экстренное заявление.