Законопроект по внесению правок в закон о лжеминированию подал на рассмотрение в Верховную Раду Кабмином Алексея Гончарука

Отмечено, что комитет с вопросов правоохранительной деятельности рекомендует принять новый законопроект. Все из-за того, что в последнее время количество ложных звонков выросло. Дополняет проблему то, что одновременно сообщают о минировании десятков обьектов. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Комитет считает необходимым принять законопроект №2642, потому что в последнее время количество заведомо ложных сообщений о угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, приобрели угрожающий масштаб. При этом одновременно сообщается о заминировании десятков объектов", - написано в сообщении.

Чаще всего минируют школы, больницы и другие обьекты, что имеют большое значение для граждан. Вывод из строя таких мест может быть опасным для страны. Поэтому правоохранители реагируют на все заявления.

В законопроекте заявлено, что если человек сообщал о ложном минировании повторно, а его действия повлекли тяжелые последствия и коснулись критически важных обьектов, то наказание за звонок будет от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем грядущем увольнении и рассказал, готов ли извиниться за космические зарплаты своих министров.

«Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», - подчеркнул премьер.

При этом он признал, что встречался с Сергеем Тигипко, который, по сообщениям СМИ, может занять его место.

Напомним, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только

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