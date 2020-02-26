Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем грядущем увольнении и рассказал, готов ли извиниться за космические зарплаты своих министров

Тема возможного увольнения премьер-министра Украины всплыла во время его брифинга после заседания Кабмина в среду, 26 февраля (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По словам Гончарука, он не обсуждал этот вопрос с президентом, поэтому в ближайшее время его увольнения ждать не стоит.

«Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», - подчеркнул премьер.

При этом он признал, что встречался с Сергеем Тигипко, который, по сообщениям СМИ, может занять его место.

«Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве», - отметил Гончарук.

Кроме того, во время брифинга у премьера поинтересовались, готов ли он принести извинения украинцам за новые тарифы и непомерно высокие зарплаты своих министров. Однако, Гончарук не удостоил присутствующих серьезным ответом, решив отшутиться.

«При увольнении лет через 10 буду знать, что говорить», - заявил премьер, намекнув на то, что его увольнения придется ждать еще долго.

Также премьер высказался о возможной отставке Кабмина, отметив, что «иногда проще уволить всех и набрать новых людей». По его словам, в данный момент Кабмин находится «на финальном этапе принятия такого решения». При этом пока премьер не готов сообщить, каким оно будет. По его словам, представители правительства расскажут обо всем украинцам уже после принятия решения.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский выбирает замену действующему главе Кабмина Алексею Гончаруку, кресло под которым начало шататься еще в конце прошлого года.

Стало известно, что в настоящее время гарант активно проводит консультации с тем, чтобы заменить главу правительства и ряд министров. В сети обсуждают имена возможных кандидатов на место Гончарука. Среди них министр внутренних дел Арсен Аваков, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и бывшие вице-премьер-министры времен беглого экс-президента Виктора Януковича - Валерий Хорошковский и Сергей Тигипко.

Просто зараз підсумки за результатами засідання Кабінет Міністрів України. Gepostet von Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 26. Februar 2020

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.