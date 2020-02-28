Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко сообщил о просьбе НАПК выделить дополнительное финансирование некоторым партиям

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.

Как известно, по инициативе команды «Рідної країни» было зарегистрировано петицию, которую активно поддержали украинцы, а Президент и Верховная Рада в соответствии изменили Закон о бюджетном финансировании партий. В результате партии Шария, Кернеса, Смешко, Гройсмана вообще не получили бюджетного финансирования, а парламентские партии Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука получают вдвое меньше средств. В общем мы сэкономили почти 500 миллионов бюджетных средств ежегодно.

Однако НАПК, воспользовавшись правовой коллизией между старой и новой редакцией Закона, требуют от Правительства дофинансировать из бюджета 11 партий на сумму 122,5 миллиона гривен. Итак, НАПК обратилось к Кабмину с просьбой выделить дополнительные средства для государственного финансирования политических партий. Не смотря на то, что НАПК уже распределило средства между парламентскими партиями на 2020 год, такая потребность возникла в связи с тем, что изменения к Закону Украины «О политических партиях в Украине», которыми партиям был увеличено баръер для получения государственного финансирования до 5%, вступили в силу 17.10.2019, но согласно ст. 17-5 того же Закона политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины.

Таким образом, согласно старой редакции Закона, которая действовала с момента открытия первой сессии новоизбранной Рады (30.08.2019) и до момента принятия изменений в Закон (17.10.2019) – НАПК предлагает распределить средства за этот период между 11 партиями. Кроме дополнительных средств для парламентских партий, бюджетные миллионы должны получить партии, набравшие более 2% голосов избирателей, а именно:

– Радикальная партия О.Ляшко – 2,6 млн грн;

– «Сила и честь» – 2,5 млн грн;

– Оппозиционный блок – 1,9 млн грн;

– Украинская стратегия Гройсмана – 1,5 млн грн;

– Партия Шария – 1,4 млн грн;

– ВО «Свобода» – 1,4 млн грн.

Теперь НАПК просит у Кабмина дополнительно выделить на государственное финансирование политических партий по 2019 год 11,3 млн грн для вышеупомянутых партий и 111,2 млн грн для парламентских партий, что в общем составляет сумму в размере 122,5 млн грн.

Убежден, что во времена тотального невыполнения бюджета и сокращение большого количества социальных и гуманитарных программ еще 122,5 миллиона гривен налогоплательщиков для партий Шария, Кернеса, Медведчука и К. - это цинизм как и вообще бюджетное финансирование партий в бедной, воюющей стране.

Призываем Правительство не поддерживать предложение НАПК относительно дополнительного финансирования партий за 2019 год в сумме 122,5 миллиона гривен.