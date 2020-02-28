Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко сообщил о просьбе НАПК выделить дополнительное финансирование некоторым партиям
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.
Как известно, по инициативе команды «Рідної країни» было зарегистрировано петицию, которую активно поддержали украинцы, а Президент и Верховная Рада в соответствии изменили Закон о бюджетном финансировании партий. В результате партии Шария, Кернеса, Смешко, Гройсмана вообще не получили бюджетного финансирования, а парламентские партии Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука получают вдвое меньше средств. В общем мы сэкономили почти 500 миллионов бюджетных средств ежегодно.
Таким образом, согласно старой редакции Закона, которая действовала с момента открытия первой сессии новоизбранной Рады (30.08.2019) и до момента принятия изменений в Закон (17.10.2019) – НАПК предлагает распределить средства за этот период между 11 партиями. Кроме дополнительных средств для парламентских партий, бюджетные миллионы должны получить партии, набравшие более 2% голосов избирателей, а именно:
– Радикальная партия О.Ляшко – 2,6 млн грн;
– «Сила и честь» – 2,5 млн грн;
– Оппозиционный блок – 1,9 млн грн;
– Украинская стратегия Гройсмана – 1,5 млн грн;
– Партия Шария – 1,4 млн грн;
– ВО «Свобода» – 1,4 млн грн.
Убежден, что во времена тотального невыполнения бюджета и сокращение большого количества социальных и гуманитарных программ еще 122,5 миллиона гривен налогоплательщиков для партий Шария, Кернеса, Медведчука и К. - это цинизм как и вообще бюджетное финансирование партий в бедной, воюющей стране.
Призываем Правительство не поддерживать предложение НАПК относительно дополнительного финансирования партий за 2019 год в сумме 122,5 миллиона гривен.