Президент “Всеукраинской дорожной ассоциации” Артем Гриненко не унимает свои аппетиты и рвется к новой кормушке

Как сообщает издание "Политрада", государственное агентство “Укравтодор” провело аудит и выявило ряд нарушений, связанных с тендерами, в работе госпредприятия “Автомобильные дороги Украины”. Акционерная компания во главе с Артемом Гриненко отказалась от системы закупок Prozorro. Вместо этого заказало у компании «АПС «СОЛЮШНЗ» частную тендерную площадку – программу “APS-тендер”. В феврале 2017 года был подписан договор. Гриненко распорядился внедрять новое ПО и учиться с ним работать.

Эксперты заметили много критических недостатков. Так система перегружает старые компьютеры, не дает посмотреть информацию в онлайн-режиме. В программе нет единого механизма ведения торгов и порядка отправки заявок. Но самое главное – есть много лазеек для коррупционеров. Например, заказчик может сам вносить в базу нужные ему компании. Еще в “APS-тендере” подозрительно маленькие сроки для подачи заявок. В среднем, около суток. В таких условиях нельзя провести открытый конкурс и найти самый выгодный вариант. Вместо сложной и неудобной частной программы госпредприятие могло просто использовать допороговые процедуры Prozorro.

Еще один интересный момент. Согласно договору, победитель должен выплатить разработчику 0,2% от суммы тендера за использование программы. В свою очередь, «Автомобильные дороги» поручились, что выплатят «АПС «Солюшинз» 960 тысяч гривен, если «APS-тендер» не будут использовать.

Аудиторы «Укравтодора» отмечают, что приказом использовать частное ПО Артем Гриненко нарушил постановление Кабмина, которое установило совершенно другую плату для участников электронных тендеров. В зависимости от суммы, она колеблется от одного до ста необлагаемых налогом минимумов граждан. И уж никак не 0,2% от сделки.

В итоге при помощи тестовой версии программы “Автомобильные дороги Украины” провели ряд непрозрачных закупок на общую сумму 606 870 000 гривен. Они, якобы, были “пробными”. 0,2% от этих денег – это 1 213 740 гривен. Именно столько участники конкурсов заплатили разработчикам из “АПС ”Солюшнз”.

В мае 2017 года Артем Гриненко уволился по собственному желанию. Новый глава правления, Игорь Данкевич, внезапно обнаружил недостатки программы. В итоге «Автомобильные дороги» попросту отказались от услуг “АПС ”Солюшнз”. Они заявили, что потеряли документы, без которых не могут выполнять условия договора: Акт приема-передачи права на использование ПО и акт ввода в эксплуатацию. К тому же, акционерная компания выполнила все свои обязательства. Ведь участники заплатили больше минимальной суммы в 960 тысяч гривен.

Получается, в феврале Артем Гриненко в обход постановлений Кабмина и распоряжений “Укравтодора” заказал у частной конторы “сырую” программу с лазейками для коррупционных схем. Три месяца через нее “втемную” распределяли бюджетные деньги между фирмами, которые теперь невозможно отследить. Разработчики ПО получили “откат” в размере 1,2 миллиона гривен.

А потом Гриненко спокойно уволился по собственному желанию. И создал “Всеукраинскую дорожную ассоциацию”, провозгласив себя президентом. Он хочет участвовать в распределении бюджетных денег на строительство и ремонт дорог.

Что же такое эта “Всеукраинская ассоциация”? На официальном сайте организация предлагает помощь в подготовке заявок на тендеры, составление жалоб в Антимонопольный комитет. Но самое интересное – едва ли не предлагает давление на комитеты через экспертов и СМИ, чтобы выбрали нужного кандидата. Недавно Гриненко при помощи своей новой структуры устроил протест против новых правил тендерных закупок. По данным СМИ, в ассоциации состоят компании, которые попадали в коррупционные скандалы. Страшно представить, что будет с бюджетом, если до него дотянется такой президент и его карманные фирмы.

Напомним, "Укравтодор" необычно быстро приступил к ремонту дорог - советник премьера Голик.

Как сообщала Politeka, "Свалка вместо дороги": строительство Большой окружной дороги в Киеве показали на видео.

Также Politeka писала, кто больше всех заработал и потратил на тендерах Prozorro.