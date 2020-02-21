Благодаря благоприятным погодным условиям и заблаговременно проведенным бюрократическим процедурам Укравтодор по состоянию на 20 февраля уже приступил к ремонту дорог в Украине
"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. Это только начало", - сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
На сайте самого Укравтодора указывается, что начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.
Некоторые из таких дорог - это:
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Винницкая область - капитальный ремонт, продление GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.
Житомирская область - строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21.
Закарпатская область - текущий средний ремонт Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов
Киевская область - продолжается строительство надземного пешеходного моста на км 43+300 автомобильной дороги Н-01 Киев-Знаменка.
Сумская область - реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава км 70+838.
Одесская область - капитальный ремонт автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка /М-16/.
Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что в 2020 году Украину "сошьют" 4000 км отремонтированных дорог.