Благодаря благоприятным погодным условиям и заблаговременно проведенным бюрократическим процедурам Укравтодор по состоянию на 20 февраля уже приступил к ремонту дорог в Украине

"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. Это только начало", - сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

На сайте самого Укравтодора указывается, что начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Некоторые из таких дорог - это:

Винницкая область - капитальный ремонт, продление GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.

Житомирская область - строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21.

Закарпатская область - текущий средний ремонт Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов

Киевская область - продолжается строительство надземного пешеходного моста на км 43+300 автомобильной дороги Н-01 Киев-Знаменка.

Сумская область - реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава км 70+838.

Одесская область - капитальный ремонт автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка /М-16/.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что в 2020 году Украину "сошьют" 4000 км отремонтированных дорог.