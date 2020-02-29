Верховная Рада на внеочередном заседании будет решать кадровые перестановки в Кабинете министров

Как передает Politeka.net, эту информацию в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, правительство хотят превратить в настоящий "штаб".

"Есть признаки того, что приближается экономический кризис. Есть угроза эпидемии коронавируса. Нам нужно Кабмин превратить в штаб. Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений (отставки и назначения)", – заявил он в кулуарах.

Арахамия также отметил, что не может назвать фамилии людей, которые могут занять топ-должность в Кабмине. Но добавил, что кандидатура Сергея Тигипко точно не рассматривается.

"Когда вы объявите любую фамилию - на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", – подчеркнул глава фракции.

А на уточняющий вопрос журналистов о вероятном возвращении в большую политику Сергея Тигипко, Давид Арахамия ответил следующее: "Нет, этого не будет".

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский срочно созывает Верховную Раду. На сессии должны рассмотреть "кадровые вопросы". Созвана Рада в соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Начнется заседание 4 марта в 16:00.

Сообщается, что по неподтвержденной информации, будут перестановки в Кабмине. Возможно, отправят в отставку премьера Алексея Гончарука. Также могут рассмотреть вопрос об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

В сети появилась информация о том, что глава государства Владимир Зеленский планирует выступить перед народными депутатами с критической речью.

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