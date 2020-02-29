В центре Москвы проходит ежегодный марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит в 2015 году

Как сообщают многочисленные Телеграмм-каналы и пользователи в Твиттере, на марш вышло более 20 тысяч человек. Многие протестующие держат в руках плакаты с политическими лозунгами, портреты Немцова и символику различных общественных организаций и партий. Люди призывают посадить заказчика убийства Немцова.

Отметим, что в этом году марш отличился достаточно громкими лозунгами. Митингующие без страха кричат «Россия без Путина» и «Путина в отставку». Соответствующие лозунги присутствуют и на плакатах. Отмечается, что в колонне идут родственники и близкие украинских политзаключенных, в том числе крымских татар. Они несут в руках плакат «Украина – мы с тобой».

Марши памяти проходят по всей России. Правда, в большинстве городов они не такие многочисленные, как в столице. Во многих городах митингующих задерживают. Особенно там, где согласовать мероприятие не получилось. В социальных сетях многие россияне традиционно осуждают марш.

Стоит отметить, что попытки властей остановить марш или сделать его не таким многочисленным, не увенчались успехом. Например, в Санкт-Петербурге руководителям образовательных учреждений приказали провести воспитательные беседы с учащимися по поводу участие в марше памяти. Кроме этого, власти дважды отказывали активистам в согласовании марша.

Как известно, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года прямо в центре Москвы. В 2017 году пятерых чеченцев признали виновными в совершении убийства. По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти, но близкие политика в эту версию не верят.

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