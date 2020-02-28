Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов закотив істерику на росТБ, і вигнав зі студії своєї авторської програми нардепа Верховної Ради України Олександра Ковтуненка, закликавши розстріляти його

Це сталося в ефірі телеканалу "Росія 1", після обговорення ролі УПА в роки Другої світової війни, бійці якої віддали свої житті у боротьбі за незалежність України. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Топ-пропагандист Путіна заявив, що українські націоналісти "не громадяни України", а на протести Ковтуненко почав викрикувати лайку, обізвавши гостя "упирем нацистським" і став виганяти.

"Пішов звідси геть! Зібрався - і геть звідси! Охорона! Виведіть цю нацистську м**зь і віддайте її на розстріл військам НКВС", - розмахував руками Соловйов.

Після того, як запрошений ним же на передачу Ковтуненко покинув студію, скандальний ведучий не вгамовувався і продовжував цирк. Зокрема, Соловйов назвав екс-нардепа "нацистської сволотою, служила Януковичу і будь-якої іншої влади", яка "сміє приїжджати і брехати на пам'ять великих українських солдат" (Червоної армії).

Нагадаємо, раніше в прямому ефірі Соловйов намагався очорнити пам'ять українців, розповідаючи міфи про їхні злочини. Проте незабаром один з гостей студії посперечався з пропагандистом, з-за чого той перейшов на крики і образи.

"Я вам можу сказати, де могили моїх шістьох предків. Ваша бандерівська наволоч закопала їх живими під час війни. Поки ви говорите, що ваші герої це Бандера і Шухевич, я буду до останнього моменту, поки дихаю, вас рвати", – заявив Соловйов.

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