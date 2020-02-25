Колишній президент Египту Хосні Мубарак помер на 92 році життя

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерело. Про це також пише Reuters з посиланням на державне телебачення Єгипту.

Мубарак помер у лікарні через кілька тижнів після операції.

Зазначимо, близьким другом його називав президент Росії Володимир Путін.

«…хочу ще раз підтвердити, що Єгипет – країна, з якою Росію пов'язують багаторічні, дуже близькі відносини, і ми розглядаємо Єгипет як нашого привілейованого партнера – особливо в близькосхідних, африканських справах. І, нарешті, особисто вас, шановний пане президент, всі ми розглядаємо як нашого близького друга, якого пов'язують з нашою країною особливі відносини, в тому числі роки, проведені тут, у Москві, під час вашого навчання», - ось так Путін привітав колегу під час зустрічі в Москві у травні 2004 року.

Хосні Мубарак перебував при владі в Єгипті з 1981 року. Його скинули з посади президента під час протестів навесні 2011 року.

Крім відставки президента протестувальники вимагали скасування надзвичайного стану, боротьби з безробіттям, збільшення мінімальної заробітної плати, рішень проблем нестачі житла, зростання цін на продовольство, свободу слова і підвищення рівня життя.

У час протестів загинули 846 осіб, більше шести тисяч були поранені.

Під тиском масових протестів ввечері 11 лютого 2011 року Хосні Мубарак відбув у Шарм-еш-Шейх і склав з себе президентські повноваження, передавши владу Вищій раді Збройних сил.

Після відставки Хосні Мубарак з сім'єю перебував під домашнім арештом у своїй резиденції в Шарм-еш-Шейху на березі Червоного моря.

Мубарак був визнаний винним у загибелі демонстрантів під час січневої революції 2011 року і корупції. Однак потім суд зняв з нього всі звинувачення.

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