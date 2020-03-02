Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан решил вернуться к своей прошлой профессии

Об этом он лично сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.

«Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!», - написал Богдан, добавив к посту фотографию документа.

В комментариях под постом всего за час разгорелась настоящая дискуссия о том, сколько теперь будут стоить услуги Богдана.

«История о том, как стать самым высокооплачиваемым адвокатом Украины)», «Ну, поздравляем коллега, любопытно увидеть Ваших первых клиентов. Теперь то Вы для нас будете точно досягаемы», «Снова адвокатом у ИВК? Вернулся?)», «Был бы премьером, было б веселее», «Шо опять?», «Это, пожалуй, ход конем. Кому нужен адвокат новой власти» - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андрей Богдан был уволен президентом с поста главы ОП 11 февраля. До этого он долгое время был одним из ключевых людей в команде Зеленского. После громкой отставки Богдан улетел на Сейшелы, пожелав всем «держаться». До работы со «Слугой народа» Богдан работал адвокатом у влиятельных бизнесменов и политиков. Он даже имеет награду «Заслуженный юрист Украины». Одним из его клиентов был Игорь Коломойский. Кроме этого, Богдан имеет богатый политический опыт. Он баллотировался в Верховную Раду от «Нашей Украины» и БПП.

Ранее мы писали, что Богдану во время отдыха на Сейшелах стало скучно. Об этом он написал у себя на Фейсбуке.

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.

Напомним, что Андрей Богдан в трусах поиздевался над украинцами, заговорив словами соратника Путина: «Там и оставайся».

Как сообщала Politeka, Владимира Зеленского сильно ущемили: раскрыты реальные зарплаты президента и уволенного Богдана.

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