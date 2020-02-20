Зеленський отримав менше за січень, ніж екс-голова ОП

Опубліковані зарплати президента Володимира Зеленського і екс-голови Офісу президента Андрія Богдана за січень

Як з'ясувалося, Зеленський отримав 28 тисяч гривень за січень. Після сплати податків йому видали на руки 22 540 гривень. Андрій Богдан отримав 33 435 гривень. На руки у нього вийшло 26 915. Про це повідомляє 24-й канал.

Цікаво, що при нарахуванні зарплати Зеленському не нараховують ніяких надбавок та премій.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Богдан після звільнення з посади керівника Офісу президента України щосили розважається на Сейшелах.

Політик раніше вже ділився з українцями фотографіями зі свого відпустки на райському курорті на своїй сторінці в Фейсбук. Однак, як з'ясувалося, навіть у такому прекрасному місці у Богдана виникли проблеми. Про це він розповів у своєму новому посту.

«Дівчатка тут таке діло)))) Приїхав на Сейшели а тут нудьга... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так сказати у важку хвилину))))) А то зовсім изгоревался я))) безвладдя», - написав політик.

Його посаду не міг не викликати бурхливого обговорення в коментарях. Однак, пізніше з'ясувалося, що Богдан свою проблему вирішити так і не зміг.

«В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і розумово страшненькі», - написав Богдан.



Повідомлялося, що відхід Андрія Богдана з посади голови Офісу президента залишив Володимиру Зеленському та нового керівника ОП Андрію Єрмаку серйозні проблеми у формі законів, які готувала команда Богдана.

Мова йде про злощасний закон «Про медіа», який в разі прийняття Верховною Радою знищить свободу слова в Україні. Юрій Романенко разом із журналістом Сергієм Лямцем проаналізували, що підготував Олександр Ткаченко та заступник голови ВП Кирило Тимошенко для українців і чим це загрожує для медіа-ринку і не тільки.

Нагадаємо, яку "бомбу" залишив Богдан Єрмаку і Зеленському перед відставкою

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