Украинский журналист Андрей Пальчевский разложил по полочкам "кухню" назначений премьер-министров в нашей стране

Пальчевский выразил свою точку зрения по поводу того, руководят ли внешние силы, или какие-либо еще, кадровым процессом (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Я не согласен с точкой зрения, что премьер-министр Украины назначается исключительно внешними силами. Может быть, я чего-то не знаю, но за внешними силами, поверьте, я слежу также аккуратно, как за ними должны следить все люди, которые выступают по телевизору и пытаются донести правду. Дело в том, что власти у президента и у всех остальных ветвей власти - как говорил Кеннеди, это примерно как марка на спине слона. То есть слон в данном случае - это Банковая. Она что хочет - то и делает, она ставит премьеров, министров, людей, которые являются "смотрящими" от медицины... Те ставят своих министров. Я понимаю, что очень хорошая позиция для главы государства, когда кто-то придумает или не придумает историю о том, якобы правительство управляется из за границы. Но точка зрения моя, как гражданина, - все, что происходит в Украине, управляется первыми лицами, будь то Кучма или Ющенко, Янукович или даже Леонид Макарович (Кравчук - первый украинский президент, - прим. ред)", - отметил Пальчевский.

По словам журналиста, нынешнему гаранту Владимиру Зеленскому следует предпринять шаги в сторону изменения конституции и отказа от президентства, как института.

"Я считаю, что Зеленский будет великим человеком (президентом великим вряд ли получится), если он скажет, что нам надо перейти к конституционной реформе, если мы ограничим права единовластия и превращения Украины в "султанат". И мы должны забыть о президентстве, потому что... не знаю как с этим, а все остальные мы знаем, как заканчивают (речь о президентах, - прим.ред) - в рейтинге самых богатых людей, а их родственники потом приводят тех, кто руководит следующим правительством", - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский назвал главную угрозу для Зеленского: «Касается всех нас».

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл правду о рейтингах Зеленского: "Астрологи проплачены...".

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл правду о ситуации с коронавирусом в Украине: "Будут скрывать, как в Чернобыле".