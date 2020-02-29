Владимир Зеленский и его команда не готовы к такому серьезному испытанию, как возможная эпидемия коронавируса в Украине

Соответствующее мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал украинский телеведущий Андрей Пальчевский. Он напомнил о том, что большинство людей из команды президента, а также сам глава государства, только пришли в политику. По словам Пальчевского, они попросту не привыкли бороться с серьезными угрозами.

«Шутка хороша не в такой период. Вы не забывайте, он (Владимир Зеленский – прим. ред.) до недавнего времени был актером. Он не руководил такими серьезными процессами, как борьба с эпидемией, точнее с пандемией. Если кто-то понимает разницу, то пандемия – это эпидемия в мировом масштабе…Сейчас все зависит от группы людей, но у новой власти сложился стиль, о котором сейчас было четко сказано: пропагандистско-пиаровского, я бы сказал, направления», - заявил Пальчевский.

Он подчеркнул, что при такой серьезной угрозе опасно доверять решение всех проблем маленькой группе людей, в которой большинство еще и не являются опытными профессионалами.

«Нельзя маленькой группе людей, особенно без, я бы сказал, не то, что специфических знаний, без таланта бороться с такими проблемами…Здесь получается оказался Миша-Боря-Петя – бах, бум-бум поставили, а что будут дальше делать, кто ответит?», - возмутился ведущий.

Он подчеркнул, что несмотря на заверение властей, Украина оказалась не готова даже к тому, чтобы принять и разместить на карантин своих граждан, эвакуированных из Уханя. Пальчевский вспомнил о том, как президент упрекнул выступавших против размещения эвакуированных жителей Новых Санжар, и привел им в пример Францию, которая также забрала своих граждан из Китая.

«Франция и Украина отличаются с точки зрения медицины. Как правильно сказал президент: «Они сегодня и сейчас, а мы – в Средневековье». Это его фраза!», - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский назвал главную угрозу для Зеленского: «Касается всех нас».

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