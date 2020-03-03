Главная проблема украинского правительства заключается в полном отсутствии культуры ответственности

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он подчеркнул, что в отличие от Запада, в Украине слишком часто возникает вопрос о том, почему именно этот человек сидит на высокопоставленной должности.

По словам ведущего, топ-чиновники, которые не являются профессионалами в своей сфере, только обедняют общество и делают целые отрасли неэффектиными.

«До появления Гончарука у нас была одна большая проблема – безответственность власти перед избирателем. Мы их выбирали, а потом теряли друг друга на 5 лет. Власть жила в своем мире, а мы в параллельной Украине. Но на ключевых направлениях у нас хотя бы пытались оставлять профессионалов», - подчеркнул ведущий.

По его словам, этот принцип начал рушится уже при Петре Порошенко, однако даже тогда ситуация не достигала таких катастрофических масштабов как сейчас. В качестве примера он привел Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которые не были хорошими премьерами, но все равно имели хоть какой-то подобающий опыт работы.

«Назначение даже плохих премьеров шло в рамках какого-то алгоритма. Стаж, опыт работы, успехи на предыдущих этапах карьеры. А теперь у нас Гончарук. Это насмешка над самой идеей формирования институтов власти. И ладно, он взялся из неоткуда. Из массовки телепередач Пальчевского. Но ведь он не дает никакого результата», - возмущен Лесев.

Ведущий напомнил о том, что в январе промышленное производство в Украине упало на 8,5%, а грузооборот – на 21%, что стало рекордом за годы независимости.

«И это мы еще без коронавируса. Кстати, если он у нас появится в стране – это же будет настоящая ж*па. Правительство к нему не готово. На всю страну только тысяча тестов по выявлению вируса. Свободных боксов нет. Специальных скорых машин нет. Куда свозить пациентов – никто не знает. Нет даже экстренного телефона помощи. А у нас президент думает, отправлять Гончарука или не отправлять в отставку», - подытожил ведущий.

Напомним, Лесев указал на главную ошибку Зеленского с Гончаруком и Тигипко.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев раскрыл, почему Зеленский не увольняет профана Гончарука.

Также Politeka писала, что Лесев жестко прошелся по Нефедову из-за таможенных сборов.