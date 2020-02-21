Таможня под руководством Максима Нефедова не выполнила план по сборам и берет взятки
Как сообщает Politeka, об этом рассказал в новом выпуске программы "НеДобрый вечер" ее ведущий Игорь Лесев. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он отметил, что все украинцы знают о существовании главы таможни Максиме Нефедове. Он завалил работу, зато рассказывает, что бедный и любит женщин. Но важнее то, что таможня на 30% провалила сбор, а крупнейшее одесское отделение берет взятки:
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"Нам куда интереснее, почему план таможенных сборов провален на 30%. Почему у крупнейшей Одесской таможни руководство берет взятки. Вот это интересно, а не дискуссия, является ли Нефедов гетеросексуалом", - сказал Лесев.
Ведущий добавил, что есть еще налоговая, которую украинцы не любят. Но без нее не будет государства. При этом жить налоговая дает нормально чиновникам и силовикам. Многие бизнесмены уходят от налогов и обналичивают через теневые схемы свои деньги.
"Вот эти схемы называются конвертационными центрами. Ежемесячно через них проходят десятки миллиардов гривен. И только недопоступлений в бюджет страна теряет ежемесячно 4-5 миллиардов НДС. Конвертационные центры существуют практически в каждой области".
Ранее мы сообщали, что Атаманюк разнес главу таможни Нефедова.
"Друзья! Обратите внимание, последнее время, на фейсбуке и других соц сетях Нефедов и другие руководители таможни всё время со служебными собаками.
И если проанализировать их эффективность, позитивные эмоции, учитывая количество и затраты на содержание, то складывается картина, что это наиболее результативное подразделение на таможне", - написал Юрий в посте в социальных сетях.
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А еще Politeka писала, что Атаманюк вывел на чистую воду Верланова и Маркарову
Также Politeka сообщала, что Илья Павлюк продвигает своего человека на незаконные схемы в таможне