Один из осовобожденных из плена боевиков украинец мог работать на террористов самопровозглашенных республик
Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины. Как стало известно, СБУ подозревает одного человека в работе на так называемую «МГБ ДНР». Во время нахождения на оккупированной территории он принимал участие в пытках пленных украинских военных. Известно, что он находился в Донецке, в тюрьме на территории бывшего завода «Изоляция». Там он добровольно стал частью подразделения боевиков.
«Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались в этом застенке», - отмечают в пресс-службе.
Этого украинца вернули на территорию Украины в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. СБУ удалось собрать доказательства сотрудничества этого человека с боевиками и совершения ним особо тяжких преступлений против граждан Украины. Кроме этого, во время обыска по месту жительства этого человека были найдены доказательства его причастности к террористическим объединениям «ДНР».
Звезда "Орла и Решки" показала свои самые мерзкие фото: в одном белье, грязная, с бутылкой
Появилось фото из палаты зараженного коронавирусом украинца: "паника нарастает", что сейчас происходит в Черновцах
Женька из "Сватов" отбросила стыд и натянула топ покороче: "Боже мой, какая..."
Дженнифер Лопес ошарашила внешностью без косметики и длинных волос: "Ведьма"
На данный момент следствие продолжается. Обвиняемому избирают меру пресечения. Отметим, что официально СБУ не озвучивает имя задержанного, но журналистам удалось выяснить его личность.
По данным источников Украинской правды, речь идет о Евгении Бражникове. Ранее он работал заместителем директора по безопасности Донецкого энергозавода. Подтвердили информацию издания и потерпевшие от рук Бражникова. Так, бывший пленный Станислав Печенкин рассказал, что Бражников обливал заключенных холодной водой и бил их для получения признаний. Он отметил, что ранее Бражников работал милиционером, а в 2014 году был активным участником "русской весны". Он принимал участие в пророссийских митингах, помогал боевикам и оккупантам. Информацию о Бражникове подтвердил также журналист Станислав Асеев, которого тоже освободили из плена.
Напомним, что Зеленский раскрыл детали о новом обмене пленными: "Мы договорились о...".
Как сообщала Politeka, Ермак встретился с "правой рукой" Путина, Донбассу вынесли вердикт: Уже в марте...
Также Politeka писала, что у Зеленского предложили провести выборы в Крыму: что это значит и кто будет голосовать.