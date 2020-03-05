Один из осовобожденных из плена боевиков украинец мог работать на террористов самопровозглашенных республик

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины. Как стало известно, СБУ подозревает одного человека в работе на так называемую «МГБ ДНР». Во время нахождения на оккупированной территории он принимал участие в пытках пленных украинских военных. Известно, что он находился в Донецке, в тюрьме на территории бывшего завода «Изоляция». Там он добровольно стал частью подразделения боевиков.

«Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались в этом застенке», - отмечают в пресс-службе.

Этого украинца вернули на территорию Украины в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. СБУ удалось собрать доказательства сотрудничества этого человека с боевиками и совершения ним особо тяжких преступлений против граждан Украины. Кроме этого, во время обыска по месту жительства этого человека были найдены доказательства его причастности к террористическим объединениям «ДНР».

На данный момент следствие продолжается. Обвиняемому избирают меру пресечения. Отметим, что официально СБУ не озвучивает имя задержанного, но журналистам удалось выяснить его личность.

По данным источников Украинской правды, речь идет о Евгении Бражникове. Ранее он работал заместителем директора по безопасности Донецкого энергозавода. Подтвердили информацию издания и потерпевшие от рук Бражникова. Так, бывший пленный Станислав Печенкин рассказал, что Бражников обливал заключенных холодной водой и бил их для получения признаний. Он отметил, что ранее Бражников работал милиционером, а в 2014 году был активным участником "русской весны". Он принимал участие в пророссийских митингах, помогал боевикам и оккупантам. Информацию о Бражникове подтвердил также журналист Станислав Асеев, которого тоже освободили из плена.

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