Президент України Володимир Зеленський очікує, що незабаром відбудеться новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час Українського ланчу в Мюнхені.

За його словами, Україна веде переговори про організацію нового масштабного обміну з Росією, в рамках якого планується повернути на батьківщину 200 українських громадян.

Президент України зазначив, що кількість жертв серед України зменшилося після зустрічі в "нормандському форматі", але знову збільшилася на початку 2020 року. Він додав, що постійно розмовляє з лідерами "нормандської четвірки", щоб втихомирити ситуацію. Також Зеленський заявив, що "практично" домовилися про два великих трека обміну.

"Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєш продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто телефонуємо всім колегам, усім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмося. Зменшуються постріли. Ми домовилися про два великих треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - розповів Володимир Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що восени місцеві вибори повинні відбутися, як на Донбасі, так і в Криму.

Зеленський підкреслив, що зараз метою Києва є проведення виборів на всій території України. При цьому президент додав, що влада України буде домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з терористами.

Зеленський і Путін досягли угоди: вони обидва визнали, що Україні і Росії потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

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