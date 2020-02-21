Вибори в окупованому Криму можуть пройти на адміністративному кордоні з півостровом

Таку думку в ефірі телеканалу озвучила нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець, передає Politeka.net.

За словами парламентарія, на адмінкордоні з окупованим російськими військами Кримом можна організувати спеціальні виборчі точки.

"Найбільш прийнятною ситуацією я б бачила створення декількох точок, на яких можна взяти участь у виборах, десь ближче до кордону з Кримом. Або певних умов, щоб люди бачили і розуміли ситуацію надалі, і мали можливість це зробити", - стверджує Мошенець.

При цьому "слуга народу" висловила сумніви щодо реальної можливості проведення виборів в окупованому Криму.

"Що б ми там не робили, ми розуміємо, що імплементувати ту місцеву владу, яку ми теоретично можемо обрати, на практиці буде складно. Поки що, мабуть, навіть неможливо", – відверто додала парламентарій.

Підсумовуючи, Олена Мошенець додала, що на даний момент не існує реальних способів проведення українських виборів на півострові.

"Питання надскладне. Я не можу бути експертом в тому, як вийти з такої кризової ситуації. Але точно розумію, що не можна залишати Крим без місцевих виборів", – сказала вона в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що найгірші побоювання щодо Донбасу збуваються. За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, керувати Донбасом після виборів можуть ті ж самі люди, які виконували аналогічні функції при окупаційної влади.

За його словами, офіційний Київ зацікавлений у тому, щоб уникнути легалізації будь-якого, хто знаходиться по той бік лінії розмежування.

"Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, що зараз де-факто управляють, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", – резюмував Пристайко, акцентувавши увагу на неможливості призначення голів органів місцевого самоврядування з Києва.

Нагадаємо, новий масштабний обмін полоненими з РФ: українцям озвучили важливу дату.

Як повідомляла Politeka, Кремль зажадав від Зеленського піти на поступки неможливі: "президент України позбавляється...".

Також Politeka писала, що Путін різко змінив тактику по Україні і пішов у наступ: "намагається приєднати...".