Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з заступником Адміністрації Президента РФ Дмитром Козаком

Зустріч відбулася в Мінську, де проходить зустріч української та російської делегацій, передає Politeka з посиланням на прес-службу ОП.

Головною темою переговорів став обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», про який було домовлено ще в грудні 2019 року під час зустрічі в Парижі лідери «нормандської четвірки».

При цьому Єрмак висловився про намір провести обмін вже в цьому місяці.

Така новина викликала неоднозначну реакцію українців, про що вони поспішили написати в коментарях.

«Це не входить в обов'язки глави офісу президента. Пряме порушення і перевищення повноважень», «Ті хто пишуть тут маячня, хоч задумайтеся, в полоні НАШІ, і потрібно зробити все можливе, щоб їх повернути... Не набридло про "зраду" писати?», «Не розумію, чому такими питаннями займається керівник ВП», «Десятий раз вже "всіх на всіх" міняєте, кого на цей раз віддавати будемо?!», «По третьому колу вже всіх на всіх міняють! Де ви їх берете? Може, відловлює, коли ті приїжджають до нас?)», – пишуть у мережі.

Раніше ми повідомляли, що глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що в Кремлі мають намір просувати ідею федералізації України. За його словами, новий куратор українського напрямку Дмитро Козак може це продавлювати. Він нагадав, що Козак відомий своєю роботою в Придністров'ї, де він намагався врегулювати питання між Молдовою і самопроголошеною республікою. За словами Пристайка, Козак жодним чином не допоміг реінтегрувати Придністров'я до Молдови.

Ми також писали, що Путін поставив перед собою мету приєднати ОРДЛО до України. Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський. Коментуючи останню спробу прориву бойовиків, він зазначив, що саме таким способом в Росії намагаються прискорити процес.

Також він підкреслив, що Зеленський поставив себе в незручне становище після того, як Андрій Єрмак 12 липня підписав протокол з Сурковим, у яких взято односторонні зобов'язання України.

Нагадаємо, що Володимир Путін боляче вдарить по Україні зсередини, розкрито новий план Кремля: Вимагають від Зеленського....

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