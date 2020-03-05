"Вы запомните на всю жизнь"

В четверг, 5 марта, закончилась двухнедельная обсервация в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя

На выписке из санатория 45 украинцев, 27 иностранцев, а также всех, кто сопровождал самолет, в том числе, экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Гарант обратился к выписавшимся, предложив иностранным гражданам задержаться подольше в нашей стране, чтобы попутешествовать. Апогеем стало, когда он пригласил людей "приехать отдохнуть" в этом санатории еще раз. Видимо, глава государства рассчитывает на то, что эвакуированные позабыли тот "теплый" прием с камнями, БТРами и криками "везите их в Чернобыль", который им оказали две недели назад по приезду в Новые Санжары.

"Побудьте немного в Украине, хорошая возможность попутешествовать внутри страны. По сравнению с многими странами в Европе, у нас меньше случаев заболевания коронавирусом. Мы это контролируем... Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И приезжайте сюда отдыхать", - сказал президент.

Напомним, как стало известно о прилете 20 февраля борта с из Уханя, противники эвакуации, разгоряченные сообщениями в сети о коронавирусе, вышли на масштабную акцию протеста на подъезде к медцентру. Люди жгли шины и оказывали сопротивление правоохранителям и бойцам Нацгвардии. Для того, чтобы освободить перекрытую дорогу, военнослужащие стянули тяжелую технику.

По прибытию автобусов с эвакуированными, местные жители начали швырять камни, разбив стекла в некоторых из них.

В последствии одна из женщин, кидавших камни, призналась, что ей не стыдно. Хотя она уточнила, что целилась в полицию, а не в приехавших людей. Вместе с тем дебоширка согласилась, что в той ситуации могла попасть и по автобусу.

Комментируя позор в Новых Санжарах на следующий день, 21 февраля, Зеленский заявил, что знает, кто стоит за раскачкой ситуации и пообещал притянуть организаторов протеста к ответственности.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

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