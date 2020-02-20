Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил свое поведение в Верховной Раде, когда все почитали память жертв на Майдане

В сети появился ролик, где Бужанский не встал вместе с другими депутатами, когда в Раде почитали память погибших на Майдане. Об этом рассказал ведущий ютуб-канала Polithub, передает Politeka.

"Максим Бужанский отказался почтить память жертв погибших на Майдане. Соответствующее видео гуляет по сети. Мы решили поинтересоваться у народного депутата, почему он отказался почтить память память жертв минутой молчания и продолжил демонстративно сидеть", - сказал ведущий.

Журналист встретился с Бужанским, у которого спросил причины такого поведения. Депутат заявил, что уважает также и милиционеров, а не только активистов.

"А милиционеры, они не умерли? У них нет родственников? Они не погибли на Майдане. Вы не уважаете их смерть?", - заявил политик.

Депутат добавил, что не собирается разделять погибших. Он уважает гибель всех людей.

"Мы будем мертвых разделять? Этих вспоминаем, а этих нет? Я уважаю гибель всех людей, которые там погибли. Не отделяя на протестующих и сотрудников правоохранительных органов", - заключил Бужанский.

Ранее мы сообщали, что поведение экс-президента Украины Петра Порошенко в Мюнхене говорит о том, что мы имеем дело с, практически, саботажем. Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Макс Бужанский.

"Давайте сразу определимся, какую общественность мы имеем ввиду. Она у нас очень не однородная. Есть 73% избирателей, которые поддержали президента Украины. Которые искренне ждут, что у него все получится. И процессы реинтеграции Донбасса начнутся. Есть 8% избирателей Петра Порошенко", - отметил он.

Напомним, Бужанский назвал серьезную проблему Зеленского

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