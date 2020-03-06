Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом депутатом

Как сообщает «Европейская правда», 27 февраля Волошин летал во Францию, где встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Об этом Волошин сам рассказывал в своем Facebook, но позже удалил этот пост. Как сообщал Волошин, его визит во Францию был связан с подготовкой встречи «нормандской четверки».

Как стало известно, в четверг, 5 марта, 68-летний Жан-Люк Рейтцер попал в реанимацию. У него диагностировали коронавирус. Его состояние на данный момент остается тяжелым. Отмечается, что на заседании французского парламента Рейтцер присутствовал 25 февраля. Уже на этой неделе он парламент не посещал. Несмотря на это, сейчас в парламенте выясняют, с кем депутат контактировал за это время.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook сообщил, что Волошин присутствовал на последнем заседании Верховной Рады, где находились представители старого и нового правительства и даже президент. Богдан пошутил, что пора срочно вводить карантин на Печерских холмах.

Отметим, что в сети с юмором восприняли новость о том, что депутат мог заразиться коронавирусом.

«Собрание фракции уже делали?»,

«В Новые Санжары и его, и всю фракцию, и Бужанского, с которым он явно контактировал, когда они вместе готовили законопроект о возвращении российского языка!»,

«И правильно - каждому регионалу коронавирус в хату»,

«Изолировать всех нардепов в Верховной Раде. Обеспечить чесноком и луком, как советовал глава СНБО. И пусть обсервуются 3 недели»,

«Ну фсё! Всю фракцию - в изоляцию!»,

«Как удержаться и не злорадствовать?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска.

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