Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що в Росії замовчують про справжні масштаби поширення коронавіруса

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами Собчак, вона озвучує свою особисту думку і домисли, але не претендує на істину.

«Я вважаю, що масштаби поширення коронавіруса сильно замовчуються в нашій країні. Чому? Тому що паніки наш уряд боїться набагато більше ніж вірусу, який поки за статистикою вбиває стільки ж, скільки пневмонія або грип, але наводить жах», - зазначила Собчак.

Телеведуча розповіла, що до неї з Китаю прилетів викладач для її сина Платона. Він прилетів прямим рейсом, ніяких проблем не було. При виході з літака у нього всього лише поміряли температуру. Ніяких інших тестів ніхто не проводив. Собчак розповіла, що зняла для вчителя окрему квартиру, щоб провести тест на коронавірус, перш ніж допустити вчителя до сина. Але зробити аналіз не змогла.

«У Росії лікарням не видають реагенти для аналізу! Ти не можеш поїхати в приватну клініку і зробити аналіз! Це заборонено! Ти повинен їхати в одне місце в центрі міста і робити аналіз там, чекаючи його з іншими підозрюваними», - розповіла Собчак.

За її словами ніяких інших варіантів перевірки на коронавірус в Москві немає. Зірка впевнена, що все це роблять для того, щоб приховати статистику.

«Ну помер чоловік від грипу або пневмонії - ну нічого, буває. Все одно помирає від цих хвороб приблизно стільки ж. Навіщо ж сіяти паніку?», - іронізує телеведуча.

Вона впевнена, що влада приховує реальну статистику, тому що боїться, що люди почнуть скуповувати всі продукти і перестануть ходити на роботу. Собчак сумнівається, що в Росії, яка межує з Китаєм, менше заражених коронавірусом, ніж в Італії.

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