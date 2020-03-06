Відомий лікар Євген Комаровський нагадав українцям важливу інформацію про сказ

Про це він написав у своєму миниблоге в Instagram.

Варто пам'ятати, що сказ вражає мозок і стає смертельним з моменту появи першого симптому.

Небезпечний вірус передається людині в 99% випадків в результаті укусів собак. Він міститься в слині інфікованих тварин. Смертність від сказу найвища в Африці та Азії. Згідно зі статистикою в світі відбувається приблизно 1 смерть кожні 15 хвилин. 40% постраждалих від захворювання молодше 15 років.

Лікування сказу являє собою промивання рани милом, а потім — введення вакцини або спеціального гамма-глобуліну. Щоб уникнути передачі від сказу собак, варто вивчити поведінку цих тварин, убезпечивши себе і своїх близьких від укусів. Також потрібно підвищувати обізнаність громадськості у цьому питанні.

найкращою профілактикою залишається вакцинація собак — вона попереджає сказ на 100%. У той же час вакцинація 70% собак порушує цикл передачі вірусу.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як допомогти дитині при болях, від яких страждає не тільки малюк, але і вся родина.

За словами лікаря, медична наука не може з упевненістю відповісти на питання, в чому справжня причина кольок.

Але є ряд спостережень-припущень, що дозволяють звернути увагу на такі провокуючі фактори: порушення режиму годівлі (особливо перегодовування), недотримання оптимальних параметрів повітря (особливо перегрів), недорозвинення шлунково-кишкового тракту, внаслідок якого виникають посилена перистальтика і газоутворення, деякі гормони, що викликають спазм кишечнику, неадекватна (надмірно емоційна) реакція батьків на плач дитини і підвищена тривожність матері.

Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів про небезпеки сну для немовлят.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як організувати здоровий сон для всієї сім'ї.