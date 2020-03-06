Народный депутат от партии ОПЗЖ Олег Волошин попал в неприятную ситуацию из-за коронавируса

Так, 27 февраля указанный политик летал во Францию, где встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого спустя неделю диагностировали коронавирус, пишет Politeka.net. Такая новость шокировала украинцев, в частности коллег Волошина.

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила в своем посте следующее:

"...депутата Волошина таки изолировали. Так бывает...

Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО).

Надеюсь, обсервация будет полной.

(Не шутка, реальность)".

Известно, что во время заседания ВР спикер парламента позвонил секретарю СНБО Алексею Данилову. В итоге Волошина вывели из зала заседаний. Депутата с подозрением на вирус проверят соответствующим тестом и, вероятно, он будет находиться на обсервации.

Пользователи сети обсудили новость, высказав свое мнение под в комментариях:

"Предлагаю его закопать", "Давно пора изолировать от общества и навсегда, а вместе с ним еще одного инфицированного -Бужанського.", "Этот нардеп заразил всю ВР. Их всех надо изолировать. И еще до того он был на телеканалах. Каналы тоже надо закрыть", "выжать из него всю воду и продать в Крым! Остальные закопать на поле под огурцы .. "," Его давно нужно изолировать лет так на 15 "," Еще две недели назад все возмущались: "Почему не в Феофанию ???", а сегодня можно утверждать, что накаркали !!! "," А Кива с ним не целовался, за руку не держал? "," да чего же так быстро забрали, пусть бы еще немного потерся "," Не ну а как же фракция? Контактировал же 100% всех на карантин ... лет на 5-10 "," Уже поздно. Всех депутатов в Санжары, но без БТРов и нацгвардийцив .. ", - написали они.

Стоит отметить, что позже народный депутат прокомментровал ситуацию в своем посте. Волошин подтвердил, что находится в изоляции, однако утверждает - он не является носителем коронавируса, ведь результаты экспресс-тестов были отрицательными.

Напомним, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook сообщил, что Волошин присутствовал на последнем заседании Верховной Рады, где находились представители старого и нового правительства и даже президент.

Богдан пошутил, что пора срочно вводить карантин на Печерских холмах.

Напомним, что в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска.

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