Президент Украины Владимир Зеленский надеется на улучшение взаимоотношений с Россией

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам президента, нужно бороться за родственные связи между украинцами и россиянами, которые живут близ границы.

"Смотрите, это Россия, сосед. У многих - родственные связи. Я считаю, что тех, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, - за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война", - заявил президент.

Кроме того, он допустил, что Украина и Россия смогут стать партнерами.

"Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого - не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война. Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, растет. Но есть поколение, которое родилось в 90-х годах, когда Украина и все республики Советского Союза стали независимыми государствами. Эти люди вообще не понимают, что такое Советский Союз", - заключил он.



Стоит отметить, что в том же интервью он заявил, что иногда хочет вешать людей, поскольку так будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.



Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Путиным у них был контакт "глаза в глаза". Тогда ему показалось, что глава России его полностью понял.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".