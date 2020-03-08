Журналист Андрей Пальчевский призвал изменить Конституцию и урезать полномочия президента в Украине

Президент Владимир Зеленский окажет большую услугу всему народу Украины, если инициирует поправки в Основной закон. Об этом Андрей Пальчевский рассказал в эфире "112 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Журналист уверен, что Владимир Зеленский не станет для Украины "великим президентом". Но у последнего все еще есть шанс "остаться великим человеком". Достаточно сказать: "Я принимаю решение провести консультации с народом Украины". И обсудить поправки к Конституции, которая "не соответствует сегодняшнему моменту". В частности, урезать полномочия президента и разделить их с другими должностями, которые "находятся в конкурентной среде". Пока же страной управляют неэффективно.

"Это не смешно. Например: доброго дня, мы из парламентско-президентской республики, а это наш президент. Он решает, кто будет премьер-министрами, министрами, кто будет управлять армией, органами дознания, а также судебной властью", – иронично заметил аналитик.

Андрей Пальчевский предложил изменить структуру власти в Украине по примеру США. Там президент (Дональд Трамп) управляет правительством. "А у нас президент руководит тем, кто руководит правительством, получается такая прокладочка", - отметил журналист.

Ранее Андрей Пальчевский обратил внимание на то, как странно выглядит тот факт, что смертельный китайский вирус распространился уже практически по всей Европе, однако в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения. Но в нынешних условиях украинцы не могут рассчитывать на адекватную помощь от правительства.

Напомним, кресло под Зеленским зашаталось, Пальчевский предупредил о худшем: "Начался обратный отчет".

Как сообщала Politeka, Пальчевский взорвался из-за нового цирка в команде Зе: «Поменяли на очередного придурка».

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта: "для нашего народа это...".