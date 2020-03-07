Журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский рассказал, почему в стране наступит серьезный дефолт

Об этом идет речь в новом видео обращении украинского телеведущего, которое появилось на его странице в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео – проскроллье вниз)

«Слышал вчера от Яценюка (а он силен в процентах), что наше правительство, руководство нашей страны, я имею ввиду Банковую с Зеленским во главе, берет взаймы под 30 процентов годовых. Вы понимаете? Берут они – отдавать нам. Это говорит о том, что рано или поздно, скорее, рано, наступит очень серьезный дефолт, а потом демонтаж власти», – заявил журналист.

Андрей Пальчевский отметил, что Зеленский боится принимать решения вместе с министрами, и окружает себя непрофессионалами, которые не могут помочь.

«В глазах у Зеленского, несмотря на то, что он обнимается с людьми, которые выходят из коронавирусных палат, пусть даже здоровых (чего он, кстати, делать не должен, потому что он головнокомандующий). Ну ладно. Появился какой-то вселенский страх, связанный с тем, что он не понимает, что происходит вокруг, потому что Зеленский не позволяет окружать себя умными людьми. Я думаю, ему стоит готовиться к демонтажу системы», – утверждает Пальчевский.

Также он рассказал, почему Зеленскому стоит начать обратный отсчет своей власти.

«Не хочу выступать пророком, но не лишен дара предвидения, могу вам сказать то, что говорят многие киевляне. Сто процентов начался отсчет власти Владимира Зеленского, обратный отсчет. Он должен подготовить страну к конституционной реформе, передать часть своих полномочий, желательно, народу. В том или ином виде. Абсолютно ясно, что президент не готов. Не готовы люди вокруг. И то, что отказываются люди быть министрами, это показатель того, что они не верят», – говорит Пальчевский.

«Вирус может явиться самым суровым испытанием», – добавил Андрей Пальчевский.

пошел отсчет.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 7. März 2020

Напомним, что Пальчевский: «У нас есть один супер-олигарх, и зовут его…»

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».