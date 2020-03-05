В то время, как весь мир усиленно готовится к противостоянию с коронавирусом, Украина занялась перестановками во власти и полностью переключила на это свое внимание

Как сообщает Politeka, об этом в своем новом видеообращении рассказал украинский телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Калифорния ввела чрезвычайное положение. В Украине мы заняты вопросом: «Хорош ли был придурок Х, которого поменяли на очередного придурка Y?», вместо того, чтобы бороться всем миром хотя бы за одно наше право, а именно – иметь возможность сделать тест на коронавирус», - возмутился Пальчевский.

По его словам, «смотрящий от Зеленского по медицине» Михаил Радуцкий и другие чиновники сделали все, чтобы Украина на пороге вируса осталась без необходимых тест-систем. Пальчевский подчеркнул, что всего в Украине их успели сделать 10, в то время как в Италии в неделю делают 10 тысяч.

«У нас всех больных кладут рядом: и с вирусом, и без вируса», - заявил ведущий.

Он обратился к украинцам в целом и в особенности к тем, у кого есть дети. Пальчевский посоветовал обратить внимание на опыт других стран, по возможности оставлять детей дома и оставаться самим, закрывать рот маской, если есть, и почаще мыть руки.

«Нам еще дотянуть до лета, а там, глядишь, и власть сменится», - подытожил Пальчевский.

Ранее журналист подчеркнул, что Украина не готова к эпидемии коронавируса. По его словам, главная проблема Украины сегодня – это не назначение прокурора и не очередная смена караула рядом с Банковой, а коронавирус.

«Мы абсолютно к нему не готовы, нас обманывают, когда говорят, что его нет в Украине. Что всего четыре случая. Я могу сказать из своего личного опыта. Мне только что звонила женщина, которая переболела двусторонним воспалением легких после перенесенного гриппа. И ее ребенок 14 лет с температурой 40 пролежал четыре дня тоже с воспалением», - отмечает журналист.

Ответят... ответят... Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 5. März 2020

Напомним, Пальчевский ткнул власть Зеленского носом в главную проблему Украины.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».