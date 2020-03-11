На этом карантин может не ограничиться

Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране

Об этом 11 марта объявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По его словам, такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.

Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.

«Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщение с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения», - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

Помимо этого правительство выделит 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В первую очередь для врачей и госрезерва. Также будет ограничен экспорт подобных защитных средств, государство сделает у них заказ

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что правительство не сможет влиять на стихийные рынки, час-пик в метро, поэтому украинцы должны осознавать риски в общественных местах и уметь «самоорганизоваться».

Во время своего выступления премьер заявил, что на сегодняшний день не идет речь о том, что эпидемия коронавируса может обойти Украину стороной. По словам Шмыгаля, вся надежда на то, что к лету ситуация нормализуется.

«Надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно, мы ожидаем изобретению лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, чтобы как можно мягче пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия», - заявил премьер.

Отметим, что ранее Кабмин постановил ввести карантин по всей Украине с 12 марта по 3 апреля.

Кабмин постановил закрыть все учебные заведения, запретить собрания более 200 человек, а также отменить авиасообщение с некоторыми странами. Кроме этого, будет закрыта четверть КПП на украинской границе. Добавим, что некоторые спортивные мероприятия разрешат провести по решению международных спортивных организаций, но без зрителей.

Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.

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