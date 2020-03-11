В Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность аграрного министра

Как стало известно, в данный момент у президента занимаются поисками нового главы Министерства аграрной политики и продовольствия. В данный момент на эту должность рассматриваются четыре основные кандидатуры.

Первым кандидатом стал Иван Мирошниченко, глава Совета ОО «Бизнес-Варта», народный депутат VIII созыва. Мирошниченко окончил киевский Национальный аграрный университет по специальности «Внешнеэкономическая деятельность», а также Институт аграрного менеджмента.

В свое время Мирошниченко был советником министра аграрной политики Украины 2009-2013 год, внештатным советником премьер- министра Украины и членом Консультативного совета при Президенте Украины по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в 2008-2009 годах.

Удостоен премии «Человек года 2011» в номинации «Аграрий года».

2012 г. — получил грамоту Премьер-министра Украины. Также получил медаль «За заслуги» Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Мирошниченко в интервью известному изданию об агробизнесе рассказал о двух главных проблемах законопроекта о рынке земли

"Есть две базовые ошибки в земельном законопроекте 2178-10. Первая касается иностранцев. Нельзя их пускать сразу на рынок земли Украины. Только через определенный, например, 10-летний период. Почему? Выпускать против украинца без денег дешевый капитал от западного, американского или китайского инвестфонда, куда какой-то, к примеру, дантист вложил деньги, чтобы они быстренько все оприходовали и скупили? Не справедливо их пускать сразу, пока украинский аграрий не является и не может быть конкурентным покупателем своей земли... Вторая крупнейшая ошибка и несправедливость авторов земельного закона — отсутствие внутреннего финансового ресурса и его предоставления украинцам, чтобы они были покупателями, а не наблюдателями", - объяснил Мирошниченко.

Вторым кандидатом оказался Сергей Глущенко. Ранее Глущенко получил должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Чиновник родился 18 июля 1979 года в пгт Райгородок Славянского района Донецкой области. Получил в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана три высших образования.

Ранее Глущенко указал в своей декларации за 2019 год 334 тыс. 854 грн доходов. При этом выяснилось, что его жена, гражданка России Елена Лавриненко, задекларировала за 2019 год 73тыс. 930 грн зарплаты. Глущенко неоднократно попадал в скандалы: его обвиняли в вымогательствах и в провале мероприятий по подготовке Украины к эпидемии африканской чумы, пишет Страна.

Третьим кандидатом на должность министра стал Алекс Лисситса. Он является президентом аграрной ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) и генеральном директором «Индустриальной молочной компании». В Украине он получил диплом магистра Национального аграрного университета по специальности «экономика предприятий», после чего продолжил обучение в Германии, а постдокторские исследования провел в Австралии и США.

Лисситсу в свое время называли теневым министром сельского хозяйства. Его считали покровителем замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого. Об этом писал Обозреватель.

Четвертым кандидатом на пост аграрного министра оказался Иван Слободяник – глава объединения «Агро-Продовольственная Рада». Слободяник окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности «Финансы». В свое время занимал должности советника министра образования и науки Украины, а также внештатного советника министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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