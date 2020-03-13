Верховная Рада должна собраться на внеочередное срочное заседание

Об этом в эфире украинского телеканала заявил замглавы МИД Виктор Ляшко, передает Politeka.net.

По его словам, внеочередное заседание необходимо собирать из-за стремительного распространения коронавируса в мире и увеличении количества украинцев, у которых диагностированы симптомы опасного заболевания.

Поэтому, как заявил Виктор Ляшко, он обращается к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с призывом как можно быстрее собрать Парламент.

«Я думаю, что министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Верховную раду на внеочередное заседание для принятия этого закона», — подчеркнул замглавы профильного министерства.

Он также добавил, что в этих условиях Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом. Такой законопроект будет подан МОЗ в Раду в ближайшее время.

Стоит также отметить, что в рамках внеочередного заседания Рада может утвердить выделение 100 млн из госбюджета на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом COVID-19. Эту информацию уже подтвердили в МОЗ.

«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого вернулся в Италию в течение последних 14 дней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

А еще Politeka сообщала, что ситуация на границе Украины накаляется, заробитчане поставили всех под удар.