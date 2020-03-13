Что будет с украинцами за границей

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть украинскую границу

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время брифинга, передает Politeka.net. По его словам, ограничение начнет действовать через 48 часов (2 дня) и продлиться как минимум две недели. Дальнейшее решение будет принято в зависимости от ситуации.

Как известно, брифинг по результатам закрытого заседания СНБО задержали более чем на час.

Отметим, что украинских граждан, а также тех, кто имеет вид на жительство в Украине, будут пускать домой. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. По данным МВД, на короткий срок за границу выехало около 43 тысяч украинцев. В скором времени они должны вернуться.

Глава МВД добавил, что по предварительной информации, во временно оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса.

Отмечается, что украинцам не запретят выезжать за границу, но убедительно просят от подобных поездок воздержаться. По словам Данилова, все украинцы, которые вернуться домой из стран, где бушует коронавирус, будут проходить обсервацию. Кроме этого, в ближайшее время все пункты пропусков будут обеспечены экспресс-тестами.

Как известно, на данный момент в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Один больной находится в Черновцах, он привез заразу из Италии. 12 марта сообщили еще о двух случаях заражения – в Житомирской области (женщина приехала из Польши) и Черновицкой области (жена мужчины приехала из Италии).

13 марта стало известно о смерти 71-летней женщины, которая заразилась коронавирусом в Польше и приехала больной на Житомирщину. Это стала первая смерть от вируса в Украине.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

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