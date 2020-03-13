Журналіст заявив про страшне, пославшись на свої джерела

Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський повідомив про першу смерть пацієнтки в Україні від коронавіруса

Жінка приїхала у Житомирську область з Італії. Про це телеведучий повідомив на своєму Телеграм-каналі "ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ" з посиланням на свої джерела.

Журналіст повідомив, що українка родом з Радомишлі (Житомирська область). Після повернення з Італії стан її здоров'я погіршився, після чого жінку доставили в лікарню.

"Судячи з того, що в лікарні єдине постачання повітрям, фармацією та інфекційного відділення - всі ці розмови влади про те, що ми готові - фігня", - зазначив Пальчевський.

Далі телеведучий попросив українців не слухати, що говорять лікарі і журналісти, які стверджують зворотне. Пальчевський закликав вживати заходів обережності: носити маски, мити руки, не пускати дітей до школи та інше.

"Якщо Зеленський ходить без маски, на відміну від китайського президента, і всі інші роблять вигляд, що їм пофігу, мовляв головне - продати землю поки карантин - їх безславним буде кінець. А нам треба протриматися", - зазначив журналіст у кінці.

Нагадаємо, на думку Пальчевського, Верховна Рада повинна бути відправлена на карантин, а не приймати рішення по земельній реформі.

Журналіст звернув увагу на те, що Україна виділила мало коштів на боротьбу з можливою епідемією китайського вірусу порівняно з іншими країнами.

На думку Пальчевського, в цілому ситуація з вірусом в нашій країні виглядає досить підозріло.

"Ви мені скажіть, як може бути при 16 тисячах хворих в Європі один хворий в Україні? Це ж нонсенс! І хто відповість за цю брехню?", - поцікавився телеведучий.

Так, за словами Пальчевського, в офісі президента України Володимира Зеленського обрали неправильну тактику, приховуючи від населення справжню цифру про заражених коронавірусом.

"Президенту Зеленському реальних треба брати, крутих дядьків, які можуть відірвати голови всім тим, хто не буде виконувати приписи карантину…», - зазначив він.

Нагадаємо, що Пальчевский: «У нас є один супер-олігарх, і звуть його…»

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».