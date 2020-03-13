Тритижневий карантин, який ввели в Україні, вдарить по всій українській економіці в цілому, і по багатьом сім'ям окремо

Як передає Politeka.net, багато українці втратять гроші через відсутність роботи, багато будуть змушені піти в неоплачувану відпустку, а зарплати деяких людей серйозно знизяться.

Попри те, що діти пішли на тритижневий карантин, вчителі будуть працювати. Втім, як і під час літніх канікул. У Міносвіти розпорядилися, щоб вчителі займалися з дітьми дистанційно, а також взяли на себе частину інших обов'язків – наукових і методичних. Крім цього, вчителів рекомендували частково перевести на віддалену роботу. Відзначається, що зарплата вчителів від карантину не постраждає, якщо вони будуть зайняті виконанням інших обов'язків. В іншому випадку, працівники освітньої сфери отримають близько 2/3 окладу.

Викладачі, тренери та організатори різних курсів на карантин підуть за власним розсудом. Втім, їх заробіток теж може зменшитися, якщо батьки вирішать взяти паузу і не водити дітей на гуртки.

Зарплата офіціантів та інших працівників сфери розваг серйозно зменшиться. По-перше, менше людей зараз буде відвідувати заклади. Офіціантів вже попередили про те, що кількість змін будуть урізати. По-друге, через карантин було скасовано багато заходів, концертів і привозів (груп, DJ). Тому багато офіціантів, барменів та інших працівників ресторанного бізнесу серйозно постраждають. Особливо, враховуючи той факт, що основна частина зарплати офіціанта – це чайові.

Постраждають через карантин працівники кінотеатрів, аквапарків, ігрових зон в торгових центрах. Чи буде виплачуватися їм зарплата під час карантину, залежить від закладу і власників.

При цьому, заклади, які готують їжу на винос, швидше за все, збільшать свою виручку, так як багато людей будуть замовляти їжу додому. Крім цього, більше зароблять супермаркети та магазини, в яких в останні дні спостерігається підвищений ажіотаж. Багатьох касирів та охоронців довелося викликати на додаткові робочі зміни.

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