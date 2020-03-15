Народный депутат Андрей Кит задекларировал 2,5 млн грн наличных и 1,1 млн грн зарплаты и это только за 2018 год

Об этом пишет «Варіанти» со ссылкой на декларации о доходах политика.

Как известно, самовыдвиженец Андрей Кит на досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года победил на 126 избирательном округе - охватывает Моршин, Стрый, Жидачевский и Стрыйский районы Львовщини. Опыт на политическом фронте он имел и ранее - был нардепом Верховной Рады VIII созыва, шел от Блока Петра Порошенко на том же округе. До того народный избранник не один год был руководителем или же в руководящем составе промышленных и торговых предприятий, в частности работал заместителем директора ООО "Мельница Агро", ООО "Подгорцы", ЧП "Агрофирма "Луговое", ООО "Буське сорто-насінницьке підприємство".

Андрей Кит задекларировал 1 163 128 грн общего дохода в прошлом году, сумма включает: зарплата в Верховной Раде 412 998 грн, средства на выполнение депутатских полномочий - 422 880 грн, 237 250 грн – компенсация аренды жилья, и к тому же - компенсация стоимости проезда на целых 90 000 грн.

Ранее, в 2017 году, Кот получил 240 558 грн зарплаты. Годом ранее - в 2016 году он подал в декларации 138 711 грн зарплаты и 166 860 грн – компенсация за наем жилья. Далее по обратной хронологии:

2015 получил 77 357 грн заработной платы;

2014 - 1 483 663,92 грн общего дохода;

в 2013 году был 1 626 858 грн. задекларированных средств.

Жена нардепа, Мария Кит, также неплохо зарабатывает:

«В 2018 году получила 316 150 грн зарплаты в ООО "Буське сорто-насінницьке підприємство", 364 908 грн составил доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав».

Кроме того, у нардепа в распоряжении и владении есть стоимостная недвижимость:

«Кот имеет квартиру площадью 72,2 кв.м в Львове и пользуется жилым домом площадью 376,3 кв.м в селе Ясеновцы Золочевского района, принадлежащего Надежде Гурской», - пишет издание. Но это еще не все, говорится в материале. Ко всему жена нардепа владеет двумя земельными участками площадью 4382 и 2130 кв.м в селе Деревач Пустомытовского района:

«Также с 2017 года ей принадлежит земля на 4300 кв.м и здание охраны мотельного комплекса, площадью 12,6 кв.м, в селе Деревач, а с 2016 года – здание свинарника, площадью 1333,1 кв.м, в селе Юшковцы Стрыйского района».

Также известно, что Мария Кит с 2018 года арендует земельный участок, площадью 14635 кв.м в селе Юшковцы. Добавим, в 2017 году у нее еще были земля в 6654 кв.м и складские помещения в селе Любинцы, что на Стрыйщине, однако Кит ездит на авто Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска, собственником которой является частное предприятие" Агрофирма "Луговое", как и в позапрошлом году. Самое интересное, что Кит не внесена площадь следующих помещений в свою декларацию.

Если пристально посмотреть то оказывается, что жена нардепа настоящая богачка:

Мария Кит имеет 20% от общего капитала ООО "Галич экофрукт" стоимостью 380 000 грн (в 2017 году – 33,34%), 75% – ООО "Любинецкая мельница" (1 199 700 грн), 100% – ООО "Подгорецкое молочко" (5 000 грн), 33,36% – ООО "Сады Галичины" (258 452 грн), а также 25% – ООО "Львовские свинки" (1 750 000 грн), появившееся лишь в 2018 году. Она является конечной владелицей фирм: ООО "Галич экофрукт" и ООО "Сады Галичины".

О наличных: Кот обладает 2 500 000 грн, для сравнения - в 2017 году было 2 350 000 грн.

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