Таким може похвалитися не кожен!

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко задекларирував непристойну суму доходу за рік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на електронну декларацію чиновника.

Так, чиновник за рік заробив 690 067 гривень зарплати на посади Міністра закордонних справ України. Також в документі Пристайко відобразив 1 382 453 грн відшкодування від Місії України при НАТО, де той працював до призначення міністром.

Крім того, Пристайко також задекларував дохід від надання майна в оренду дружини Ірини на загальну суму 336 000 гривень.

Також міністр зазначив, що володіє шістьма квартирами.

Як повідомлялося раніше, Роман Завгородній, який є помічником херсонського нардепа від фракції “Слуга Народу” Павла Павлиша, подав незвичайну декларацію. Примітний документ тим, що консультант народного депутата, як говориться замість грошей і квартир, записав кота.

Виявляється, Завгородній володіє породистих тварин, а саме: шотландським довговухих або скоттиш-фолдом по кличці Котовски.

Улюблениць з'явився у помічника нардепа від "Слуги народу" в грудні минулого року і обійшовся йому в три тисячі гривень.

Всього за 2019 рік чоловік заробив 209 346 грн, дохід його дружини склав 57 908 грн. У власності дружини - квартира 64 кв. м та авто Daewoo Lanos 2003 р. в.

Нагадаємо, «Слуга народу» став віце-президентом ПАРЄ, росіяни готуються до втечі: «Ми не потерпимо»

Як повідомляла Politeka, слуга народу засвітила зайве в прозорій блузці, скандальні кадри облетіли мережа: «по-багатому»

Також Politeka писала, що слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа: "неподобство" потрапило на камеру