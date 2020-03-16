Прямых переговоров между Украиной и оккупационными бандформированиями "Л/ДНР" не будет

Об этом в интервью журналистам рассказал нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко, передает РБК.

В частности, он решил прокомментировать создание так называемого "Консультационного совета" при ТКГ в Минске, что разозлило не на шутку украинцев.

Мережко успокоил украинцев и заявил, что официальный Киев не будет вести прямых переговоров с подконтрольными Кремлю террористами "Л/ДНР".

"Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", - подчеркнул нардеп.

Он также добавил, что на сегодняшний момент существуют переговоры по сути между Украиной и РФ, как и состояние войны, которую развязал Кремль.

Что касается протеста "слуг народа" против подписанного Андрея Ермаком документа в Минске, то, по словам Александра Мережко, никаких "бунтов" внутри фракции не было.

"Никаких серьезных протестов не было. Была встреча с Ермаком, на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы", - подчеркнул он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что скоро может состояться новый масштабный обмен пленными. По словам главы государства Владимира Зеленского, украинская группа в Минске передала список украинцев на обмен. Однако некоторые из них могут быть уже мертвы.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

Также Зеленский уточнил, что сейчас с Россией обсуждается вопрос о правах крымских татар на территории аннексированного полуострова.

По его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

Напомним, что Зеленский раскрыл детали о новом обмене пленными: "Мы договорились о...".

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