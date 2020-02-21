Выборы в оккупированном Крыму могут пройти на административной границе с полуостровом

Подобное мнение в эфире телеканала озвучила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец, передает Politeka.net.

По словам парламентария, на админгранице с оккупированным российскими войсками Крымом можно организовать специальные избирательные точки.

"Наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание нескольких точек, на которых можно принять участие в выборах, где-то ближе к границе с Крымом. Или определенных условий, чтобы люди видели и понимали ситуацию в дальнейшем, и имели возможность это сделать", - утверждает Мошенец.

При этом "слуга народа" выразила сомнения в реальной возможности проведения выборов в оккупированном Крыму.

"Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно", – откровенно добавила парламентарий.

Подытоживая, Елена Мошенец добавила, что на данный момент не существует реальных способов проведения украинских выборов на полуострове.

"Вопрос сверхсложный. Я не могу быть экспертом в том, как выйти из такой кризисной ситуации. Но точно понимаю, что нельзя оставлять Крым без местных выборов", – резюмировала она в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, что наихудшие опасения по Донбассу сбываются. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, руководить Донбассом после выборов могут те же самые люди, которые выполняли аналогичные функции при оккупационной власти.

По его словам, официальный Киев заинтересован в том, чтобы избежать легализации любого, кто находится по ту сторону линии разграничения.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – резюмировал Пристайко, акцентировав внимание на невозможности назначения глав органов местного самоуправления из Киева.

Напомним, новый масштабный обмен пленными с РФ: украинцам озвучили важную дату.

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